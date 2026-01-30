Принцип самоопределения народов не может применяться к временно оккупированным Крыму и Донбассу.

Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке, отвечая на вопрос российского журналиста, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Укринформ.

Позиция ООН по Крыму и Донбассу

Отвечая на вопрос о возможности применения принципа самоопределения к Крыму и Донбассу, генсек ООН отметил, что международное право предусматривает два ключевых принципа.

Первый из них — территориальная целостность государств, второй — самоопределение народов.

В то же время, по словам Гутерриша, право на самоопределение может реализовываться только при наличии определенных условий.

Он подчеркнул, что в соответствии с выводами управления ООН по правовым вопросам, эти условия не выполняются в случае Крыма и Донбасса.

— Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины, — отметил генсек ООН.

В контексте этого Гутерриш фактически отверг попытки России использовать международное право для оправдания оккупации украинских территорий.

Реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий также прокомментировал попытки России апеллировать к ООН по поводу так называемого самоопределения оккупированных территорий.

По его словам, Москва пытается манипулировать международным правом, сравнивая ситуацию на Донбассе с другими мировыми кейсами.

— Россия спросила ООН, признает ли она “самоопределение” Донбасса по аналогии с Гренландией. ООН уже дала ответ: в октябре 2022 года 143 члена Генеральной Ассамблеи ООН отвергли незаконные захваты земель Россией, — подчеркнул Тихий.

Он отметил, что международное сообщество четко зафиксировало свою позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

— Карточка бинго: убирайтесь из Украины, — добавил спикер МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби количество проблемных вопросов уменьшилось, однако позиция Украины по территориальной целостности остается неизменной.

По словам главы государства, Россия продолжает пытаться реализовать свои первоначальные цели, однако на фронте достичь этого не может.

