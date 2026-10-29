Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров он заявил о готовности Турции принять участие в возобновлении дипломатического процесса для завершения войны между Россией и Украиной.

Об этом сообщает президентство Республики Турция.

Турция готова присоединиться к переговорам между Украиной и РФ

Во время обсуждения региональной и глобальной повестки дня Реджеп Тайип Эрдоган отметил дипломатическую роль Анкары в урегулировании войны России против Украины.

Сейчас смотрят

— Турция готова внести свой вклад в усилия, направленные на возобновление дипломатического процесса между Украиной и Россией и прекращение войны через этот процесс, — заметил Эрдоган.

Кроме того, президенты Турции и США обсудили другие ключевые темы.

В частности, Эрдоган заявил о намерении продолжать усилия по укреплению турецко-американских отношений, столетия которых страны будут отмечать в следующем году, а также об активизации сотрудничества во всех сферах.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, президент Турции отметил, что страна в составе Совместного оборонного альянса Мекки внимательно следит за событиями в Ормузском проливе и Йемене, стремясь к решению этих проблем именно дипломатическим путем.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп приветствовал Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики. Также он выразил пожелание успеха в проведении предстоящего саммита Организации тюркских государств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.