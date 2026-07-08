Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает Украину и одновременно использует свои каналы коммуникации, чтобы склонить Россию к миру.

Турция поддерживает Украину и пытается склонить РФ к миру

По словам Эрдогана, Турция также поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны России против Украины.

— Мы разделяем видение Трампа относительно мира в войне в Украине и выражаем свою поддержку инициативе, направленной на удовлетворение приоритетных потребностей Украины, — сказал турецкий лидер, которого цитирует Anadolu.

В Кремле заявили, что надеются на влияние Турции и других стран, чтобы остановить атаки Украины на международную энергетическую инфраструктуру.

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Напомним, что 7 июля в Анкаре Дональд Трамп заявил, что считает возможным скорейшее урегулирование войны после недавних разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

В свою очередь Зеленский в интервью Financial Times, обнародованном 6 июля, заявил, что ключевая фаза войны сместилась с суши и моря в воздух. По его мнению, именно битва в небе может определить исход противостояния.

В конце июня Эрдоган также заявлял, что Турция стремится к длительному миру между Россией и Украиной и работает над возобновлением переговорного процесса.

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