Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час переговорів він заявив про готовність Туреччини долучитися до відновлення дипломатичного процесу для завершення війни між Росією та Україною.

Про це повідомляє президентство Республіки Туреччина.

Туреччина готова долучитися до переговорів між Україною та РФ

Під час обговорення регіонального та глобального порядку денного Реджеп Таїп Ердоган наголосив на дипломатичній ролі Анкари у врегулюванні війни Росії проти України.

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— Туреччина готова зробити свій внесок у зусилля, спрямовані на відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією та припинення війни через цей процес, — зауважив Ердоган.

Окрім цього, президенти Туреччини та США обговорили інші ключові теми.

Зокрема, Ердоган заявив про намір продовжувати зусилля щодо зміцнення турецько-американських взаємин, сторіччя яких країни відзначатимуть наступного року, а також про активізацію співпраці в усіх галузях.

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, президент Туреччини зазначив, що країна у складі Спільного оборонного альянсу Мекки уважно стежить за подіями в Ормузькій протоці та Ємені, прагнучи вирішення цих проблем саме дипломатичним шляхом.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп привітав Ердогана та турецький народ із Днем Республіки. Також він висловив побажання успіху в проведенні майбутнього саміту Організації тюркських держав.

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