В Совете Европы призвали государства за пределами европейского континента присоединиться к Специальному трибуналу относительно преступлений агрессии России против Украины. Широкое международное участие должно стать ключевым фактором обеспечения его легитимности.

Об этом заявил генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанкарло Эспозито во время мероприятия в ООН, посвященного защите интересов пострадавших от российской агрессии.

Спецтрибунал по РФ требует более широкого международного участия

Как отметил Эспозито, создание Специального трибунала не должно восприниматься исключительно как европейская инициатива, ведь преступление агрессии против Украины имеет глобальное значение.

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Он пояснил, что Совет Европы сформировал необходимую институциональную основу для работы трибунала. В то же время его международное признание будет в значительной степени зависеть от количества и географии государств-участников.

В связи с этим должностное лицо обратилось к странам, поддержавшим соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, с призывом присоединиться к трибуналу.

Отдельно Эспозито отметил важность привлечения новых государств в Комиссию по рассмотрению заявлений о компенсации ущерба, который Украина понесла в результате российской агрессии.

Он напомнил, что в июне 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала и утвердили его устав. Теперь готовность присоединиться к этой инициативе выразили 38 стран и Европейский Союз.

Местом расположения трибунала должны стать Нидерланды, уже подтвердившие соответствующую готовность. В настоящее время идет совместная работа над юридическими, организационными, финансовыми и логистическими вопросами, необходимыми для начала его деятельности.

Также Эспозито рассказал о продвижении в создании международной системы возмещения ущерба, нанесенного войной.

В частности, в Реестр ущерба, функционирующего в Гааге, уже поступило более 200 тыс. заявлений.

Кроме того, конвенцию об учреждении Комиссии по рассмотрению заявлений о компенсациях подписали 40 государств и Европейский союз.

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