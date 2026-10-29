У Раді Європи закликали держави за межами європейського континенту долучитися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Широка міжнародна участь має стати ключовим чинником забезпечення його легітимності.

Про це заявив генеральний директор з прав людини та верховенства права Ради Європи Джанлука Еспозіто під час заходу в ООН, присвяченого захисту інтересів постраждалих від російської агресії.

Спецтрибунал щодо РФ потребує ширшої міжнародної участі

Як зазначив Еспозіто, створення Спеціального трибуналу не повинно сприйматися винятково як європейська ініціатива, адже злочин агресії проти України має глобальне значення.

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Він пояснив, що Рада Європи сформувала необхідне інституційне підґрунтя для роботи трибуналу. Водночас його міжнародне визнання значною мірою залежатиме від кількості та географії держав-учасниць.

У зв’язку з цим посадовець звернувся до країн, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, із закликом приєднатися до трибуналу.

Окремо Еспозіто наголосив на важливості залучення нових держав до Комісії з розгляду заяв про компенсацію збитків, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії.

Він нагадав, що в червні 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу та затвердили його статут. Наразі готовність долучитися до цієї ініціативи висловили 38 країн і Європейський Союз.

Місцем розташування трибуналу мають стати Нідерланди, які вже підтвердили відповідну готовність. Нині триває спільна робота над юридичними, організаційними, фінансовими та логістичними питаннями, необхідними для початку його діяльності.

Також Еспозіто розповів про просування у створенні міжнародної системи відшкодування збитків, спричинених війною.

Зокрема, до Реєстру збитків, який функціонує в Гаазі, вже надійшло понад 200 тис. заяв.

Крім того, конвенцію про заснування Комісії з розгляду заяв щодо компенсацій підписали 40 держав та Європейський Союз.

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