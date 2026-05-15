Спецтрибунал для Путина могут начать формировать уже в 2027 году — Мудра
- 36 государств и ЕС подписали соглашение о руководящем комитете специального трибунала.
- Украина ожидает начала формирования трибунала уже в 2027 году.
- Следующие этапы — подбор судей, разработка правил и проведение расследований.
Украина рассчитывает уже в 2027 году приступить к этапу формирования специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины в Гааге.
Об этом она сообщила после подписания в Кишиневе 36 государствами и Европейским союзом Соглашения о руководящем комитете специального трибунала.
Когда будут формировать спецтрибунал для Путина
– Только что в Кишиневе 36 государств и ЕС заключили Соглашение о руководящем комитете специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, – написала Ирина Мудра в Facebook.
Следующим этапом, по ее словам, будет формирование судейского состава, правил, проведение расследования.
– Рассчитываем запустить уже в следующем году. Работа продолжается… Те, кто начал войну, понесут ответственность. Это уже неизбежно, — подчеркнула она.
По ее словам, впервые после Нюрнберга и Токио появляется отдельный механизм ответственности за развязывание войны против Украины.
Ирина Мудра отметила, что еще несколько лет назад Украине говорили, что трибунал — это юридически сложно, политически деликатно, слишком много интересов против, а потому этого никогда не будет.
— Я помню разговоры, когда нам объясняли, почему это не сработает. Помню раунды переговоров, где казалось — стена. Помню, как команда — юристы, дипломаты, парламентарии — возвращалась и искала другой путь, когда этот не проходил, — подытожила Ирина Мудра.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что 15 мая Комитет министров Совета Европы одобрил ключевое решение о создании специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины. Это уже третий учредительный документ в рамках процедуры создания спецтрибунала.
Фото: Ирина Мудрая