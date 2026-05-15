Украина рассчитывает уже в 2027 году приступить к этапу формирования специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины в Гааге.

Об этом она сообщила после подписания в Кишиневе 36 государствами и Европейским союзом Соглашения о руководящем комитете специального трибунала.

Когда будут формировать спецтрибунал для Путина

– Только что в Кишиневе 36 государств и ЕС заключили Соглашение о руководящем комитете специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, – написала Ирина Мудра в Facebook.

Сейчас смотрят

Следующим этапом, по ее словам, будет формирование судейского состава, правил, проведение расследования.

– Рассчитываем запустить уже в следующем году. Работа продолжается… Те, кто начал войну, понесут ответственность. Это уже неизбежно, — подчеркнула она.

По ее словам, впервые после Нюрнберга и Токио появляется отдельный механизм ответственности за развязывание войны против Украины.

Ирина Мудра отметила, что еще несколько лет назад Украине говорили, что трибунал — это юридически сложно, политически деликатно, слишком много интересов против, а потому этого никогда не будет.

— Я помню разговоры, когда нам объясняли, почему это не сработает. Помню раунды переговоров, где казалось — стена. Помню, как команда — юристы, дипломаты, парламентарии — возвращалась и искала другой путь, когда этот не проходил, — подытожила Ирина Мудра.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что 15 мая Комитет министров Совета Европы одобрил ключевое решение о создании специального трибунала по делу о преступлении агрессии России против Украины. Это уже третий учредительный документ в рамках процедуры создания спецтрибунала.

Фото: Ирина Мудрая

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.