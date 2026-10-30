В Самарской области горит Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, производящий реактивное топливо для нужд Вооруженных сил РФ. В регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Утром 30 октября жители Новокуйбышевска начали сообщать о взрывах и работе противовоздушной обороны.

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По данным Astra, официально об угрозе дронов в регионе объявили около 6 часов утра, хотя атака уже шла. В соцсетях очевидцы начали публиковать фото и видео атаки. OSINT-аналитик Astra установил, что раздался взрыв и произошел пожар на территории Новокуйбышевского НПЗ.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в группу Роснефть. Его производственная мощность – около 8,8 млн тонн нефти в год.

НПЗ производит до 30 видов нефтепродуктов, включая автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, реактивное топливо для Военно-космических сил РФ, битумы и нефтяной кокс.

Куйбышевский НПЗ останавливал переработку нефти после атаки беспилотников 10 июня.

После ударов ВСУ 18 апреля на предприятии останавливали работу обе установки первичной переработки нефти – АВТ-11 и АВТ-9.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 710-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Exilenova+

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