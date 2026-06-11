Куйбышевский НПЗ российского производителя Роснефть остановил переработку нефти после атаки беспилотника 10 июня.

Об этом со ссылкой на два отраслевых источника сообщает Reuters.

Атака на Куйбышевский НПЗ: что известно

Отмечается, что переработка была остановлена ​​на обоих первичных агрегатах перегонки нефти на заводе ХДС-4 и ХДС-5. По информации издания, каждый из них имел мощность около 10 тыс. метрических тонн (73 тыс. баррелей) в сутки.

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Отметим, что Куйбышевский НПЗ является частью нефтеперерабатывающего производителя Роснефти, в который также входят Новокуйбышевский и Сызранский заводы.

Нефтеперерабатывающий завод Сызрань находится в автономном режиме с 21 мая после того, как там было повреждено оборудование из-за атак беспилотника. В настоящее время предприятие все еще не возобновило работу, по данным источников Reuters.

Новокуйбышевский НПЗ также приостановил работу 18 апреля после атаки беспилотника. Теперь он работает на пониженной пропускной способности.

По данным отраслевых источников, Куйбышевский НПЗ обрабатывал 4,7 млн ​​тонн нефти в 2024 году, или 94,400 баррелей в день, производя 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.

Напомним, 10 июня в СБУ сообщали, что Украина с помощью беспилотников поразила нефтеперекачивающие станции Второво и Лобково во Владимирской области России, расположенные в 700 км от линии фронта.

Также 10 июня в России под атаку попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре, после чего на объекте вспыхнул пожар.

Источник : Reuters

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