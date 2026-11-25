Польша готовится ввести бесполетную зону вдоль восточной границы страны. Соответствующее решение может вступить в силу уже в конце декабря или начале января.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает Interia.

Польша планирует создать бесполетную зону на восточной границе

По словам Томчика, ограничения на полеты будут действовать в узкой полосе в нескольких или нескольких десятках километрах от восточной границы Польши.

Сейчас смотрят

Проект соответствующего постановления уже был передан на рассмотрение Правительственной программной группы. Ожидается, что документ проработают в ближайшие недели.

– Нам нужна бесполетная зона на восточной границе нашей страны. Мы хотим, чтобы такое положение вступило в силу как можно скорее. Я оцениваю, что это будет возможно в конце декабря или начале января, – заявил Томчик.

Он пояснил, что введение бесполетной зоны должно упростить процедуру реагирования польских военных на потенциальные угрозы из воздуха.

В частности, пилоты истребителей смогут более оперативно принимать решения по уничтожению воздушных целей, нарушающих воздушное пространство страны, в частности со стороны Украины.

По словам замминистра, вхождение объекта в бесполетную зону в сочетании с другими данными, среди которых высота, скорость и радиолокационная информация, могут стать основанием для его сбития.

Он также напомнил, что два месяца назад Польша пересмотрела процедуры идентификации воздушных целей. В частности, было отменено требование об обязательном визуальном подтверждении цели. Военные же перешли к ее идентификации по совокупности признаков.

Кроме того, Варшава намерена призвать союзников по НАТО распространить аналогичные правила на весь восточный фланг военного блока.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.