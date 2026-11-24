В ночь на 24 ноября во время массированной атаки РФ на западные регионы Украины российский беспилотник нарушил воздушное пространство Польши.

Польские военные получили разрешение на его уничтожение, однако отказались от применения оружия из-за потенциальной угрозы гражданскому населению.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Сейчас смотрят

В Польшу залетел российский дрон

На фоне массированной российской атаки на Украину польские военные задействовали соответствующие силы и средства противовоздушной обороны.

Военные контролировали ситуацию и имели разрешение на ликвидацию беспилотника, нарушившего воздушное пространство страны.

Однако после того, как дрон сменил курс в восточном направлении, командование приняло решение не сбивать его.

Причиной такого решения стали риски для гражданского населения и возможные негативные последствия уничтожения воздушной цели.

– После изменения курса беспилотного летательного аппарата на восточное направление, учитывая потенциальную угрозу гражданскому населению и возможные последствия сбивания объекта, было принято решение воздержаться от применения вооружения в связи с имеющимся риском причинения вреда, – пояснили в польском военном командовании.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.