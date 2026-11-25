Требования Польши по защите национальных фермеров и перевозчиков в контексте вступления Украины в Европейский Союз, вероятно, частично учтут. Однако такие ограничения будут действовать в течение определенного периода.

Об этом Суспільному сообщил источник в Европейском парламенте.

ЕС может учесть требования польских фермеров

По словам собеседника, “в долгосрочной перспективе все члены Европейского Союза будут иметь равные права”.

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Он объяснил, что государства, которые уже входят в ЕС, имеют экономические опасения относительно различных отраслей. Так, после присоединения Польши к Евросоюзу Германия и Франция пытались ввести ряд мер для защиты собственных транспортных компаний.

— Важно, что такие меры всегда вводятся на определенное время. Они могут быть частью договора о вступлении в Европейский Союз, который будет предусматривать так называемые переходные периоды, например, для защиты определенного рынка и, таким образом, сдерживания расширения присутствия на нем, скажем, украинского сектора. Но только на определенное время, — сказал собеседник.

Ранее польское издание RMF24 сообщило, что Европейская комиссия пересмотрела переговорную позицию ЕС относительно вступления Украины в Евросоюз, частично удовлетворив требования Польши по защите фермеров и перевозчиков.

Изменения касаются двух переговорных направлений — сельского хозяйства и транспорта. Украина рассчитывает открыть их до конца года.

Обновленные положения допускают ограничения доступа отдельных украинских сельскохозяйственных товаров на европейский рынок.

Кроме того, они предусматривают введение специальных правил относительно субсидирования украинских фермерских хозяйств и переходного периода для внутренних перевозок, которые выполняют иностранные перевозчики.

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