Конституция РФ не будет предусматривать присоединение регионов Украины – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не слышал об идее дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к РФ, комментируя информацию в СМИ о том, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию якобы внес такое предложение.

– Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. В первый раз слышу это, – отметил он.

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По его словам, до сих пор это нигде не обсуждалось.

Напомним, 15 января во время послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин объявил о подготовке конституционной реформы. Кроме прочих изменений в Конституцию, он предложил расширить полномочия парламента в назначении правительства.

Возле здания Администрации президента РФ в центре Москвы 18 января прошло несколько одиночных пикетов против изменения Конституции.