Отравление писателя Быкова и Навального: Bellingcat и The Insider нашли совпадения

За отравлением писателя Дмитрия Быкова в апреле 2019 года и российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020-го стоят одни и те же сотрудники ФСБ, говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Расследователи выяснили, что спецслужбы вели слежку за Быковым, как минимум, за год до покушения. Речь идет о Владимире Паняеве и Валерии Сухареве (по паспорту – Николай Горохов).

Маршруты их передвижения совпадали с поездками Быкова. Они прилетели с ним в одном самолете в Уфу в мае 2018 года, а в ноябре и в апреле 2019-го последовали за писателем в Ростов.

16 апреля Быков летел из Екатеринбурга в Уфу читать лекции. В самолете ему стало плохо, его госпитализировали, ввели в медикаментозную кому, а потом перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание. Первоначально считалось, что у Быкова обострение сахарного диабета. Но позже он сам рассказывал, что его ощущения были очень похожи на те, что описывал Навальный после отравления Новичком. А врачи так и не смогли поставить однозначный диагноз.

В Bellingcat и The Insider считают, что отравить его пытались 13 апреля в Новосибирске, а схема могла быть такой, как позднее с Навальным – яд нанесли на одежду в гостиничном номере. Установлено, что в то время в городе находились Владимир Паняев и Иван Осипов, но под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов. Оба фигурировали в деле об отравлении Навального в Томске 20 августа 2020 года.

Что известно о Быкове

Писатель Дмитрий Быков — один критиков режима президента РФ Владимира Путина.

Он известен своей яркой позицией в отношении Украины. Писатель не поддерживает российскую аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. Он заявлял, что события в Крыму и на Донбассе “гигантская национальная трагедия”, за которую России придется расплачиваться.

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Источник: Bellingcat, The Insider

Фото: Дмитрий Быков