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Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Россия вывела почти все корабли ЧФ из-за страха Sea Breeze-2021 — разведка

Россия вывела почти все корабли ЧФ из-за страха Sea Breeze-2021 — разведка

Разведка Минобороны Украины сообщает, что РФ вывела в воды Черного моря почти весь состав Черноморского флота, чтобы наблюдать за ходом учений Sea Breeze-2021.

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, такие действия вызваны страхом России потерять свою доминирующую роль в северных водах Черного моря.

Но по мнению Скибицкого, такая демонстрация военной силы РФ не может сравниться с потенциалом всех тех стран, которые участвуют в учениях. Он считает, что сейчас России не хватает для этого сил и средств.

— Когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море, — рассказывает представитель разведки о неоднократных провокациях РФ.

Скибицкий отметил, что международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной в этом вопросе, и прилагает все усилия для сохранения безопасности на Черном море.

О том, как проходят одни из самых масштабных военных учений Sea Breeze-2021, смотрите в нашем материале.

Фото: ГУР МО

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