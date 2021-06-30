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Анастасія Рогожінська |

Без провокацій та загроз: Пентагон про навчання Sea Breeze 2021 в Чорному морі

Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021, організовані США спільно з Україною, не містять жодних провокацій і підтримують безпеку в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Пентагону США Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, військові навчання мають на меті підтримування стабільності в морі через покращення співпраці країн-членів НАТО та союзників.

– Як пояснив під час церемонії відкриття навчань заступник капітана командувача Кайл Грант, морські навчання в міжнародних водах не містять жодних провокацій. Він абсолютно правий, – наголосив Кірбі.

28 червня стартували навчання Sea Breeze 2021 в Чорному морі. Зокрема, учасники відпрацьовуватимуть інтеграцію сил.

Речник Пентагону розповів, що вони діятимуть за заздалегідь розробленим сценарієм для покращення обізнаності щодо моря.

У наступному етапі учасники перейдуть до непрописаного сценарію з тестування динамічних морських спроможностей.

Цьогорічні навчання Sea Breeze є наймасштабнішими. Зокрема, у них бере участь рекордна кількість учасників. Також задіяно близько 30 кораблів, 30 літаків і до 5 тис. військових.

Фото: Getty Images

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