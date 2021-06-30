Міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021, організовані США спільно з Україною, не містять жодних провокацій і підтримують безпеку в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Пентагону США Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, військові навчання мають на меті підтримування стабільності в морі через покращення співпраці країн-членів НАТО та союзників.

– Як пояснив під час церемонії відкриття навчань заступник капітана командувача Кайл Грант, морські навчання в міжнародних водах не містять жодних провокацій. Він абсолютно правий, – наголосив Кірбі.

.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise’s 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2 — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) June 29, 2021

28 червня стартували навчання Sea Breeze 2021 в Чорному морі. Зокрема, учасники відпрацьовуватимуть інтеграцію сил.

Речник Пентагону розповів, що вони діятимуть за заздалегідь розробленим сценарієм для покращення обізнаності щодо моря.

У наступному етапі учасники перейдуть до непрописаного сценарію з тестування динамічних морських спроможностей.

Цьогорічні навчання Sea Breeze є наймасштабнішими. Зокрема, у них бере участь рекордна кількість учасників. Також задіяно близько 30 кораблів, 30 літаків і до 5 тис. військових.