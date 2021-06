Міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze 2021, організовані США спільно з Україною, не містять жодних провокацій і підтримують безпеку в акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник Пентагону США Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, військові навчання мають на меті підтримування стабільності в морі через покращення співпраці країн-членів НАТО та союзників.

.@PentagonPresSec: On Monday, U.S. Navy Europe and the Ukrainian navy kicked off Sea Breeze 2021 in the Black Sea with the largest number of participants in the exercise’s 21 iterations. pic.twitter.com/ClVSDRAcD2

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) June 29, 2021