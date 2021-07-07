В Белом доме предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки в США.

Об этом заявила официальный представитель администрации Джейн Псаки и добавила, что если РФ не будет бороться с кибератаками, которые происходят с их территории, то Соединенные Штаты оставляют за собой право ответа.

Псаки подчеркнула, что Америка не обвиняет официальные власти Российской Федерации в этих атаках, но это не освобождает ее от ответственности.

— Даже если преступные субъекты делают эти действия против США или американских организаций из частного сектора, даже если российская власть не вовлечена, то она несет ответственность, — озвучила Псаки точку зрения администрации и президента.

По словам представительницы Белого дома, США настаивает на ответственности РФ и будет действовать, если Россия не будет бороться с киберпреступниками внутри страны.

— Мы будем действовать или оставляем за собой право на ответ со своей стороны, — отметила Псаки.

Российские кибератаки

17 июня в Офисе президента заявили, что Россия сначала отрабатывает кибератаки на территории Украины, а уже потом применяет в США.

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