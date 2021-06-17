Хакери з Росії відпрацьовують свої дії на території України, перш ніж здійснити кібератаку на США.

Про це американським журналістам, які побували на передовій разом із Володимиром Зеленським, повідомили у Офісі президента.

– На думку експертів, російські хакери використовують Україну як тестувальний майданчик для відпрацювання схожих тактик з метою атаки на США, – заявили в ОП.

Також на запитання, чому звичайний американець має перейматися війною в Україні, Зеленський відповів, що завтра схожа ситуація може трапитись у нього вдома.

– Завтра це може трапитися у них вдома. Чому ні? – сказав президент.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що найкращою підтримкою для України буде підтримка США у вступі до НАТО.

Єрмак також зазначив, що сподівається і вірить в те, що США як стратегічний партнер допоможе Україні вже зараз.

Кібератаки на США

На початку червня на одного з найбільших виробників м’ясної продукції у світі JBS S.A сталася зухвала кібератака, до якої ймовірно причетне хакерське угруповання з Росії.

Після цього інциденту сенатор Республіканської партії від штату Міссурі Рой Блант заявив, що Сполучені Штати повинні ставитись до Росії як до злочинної держави.