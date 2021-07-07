Группа хакеров, связанная с властью РФ, совершила кибератаки и взломала серверы Национального комитета Республиканской партии США.

Данные о том, какую информацию искали хакеры и удалось ли им ее похитить пока не разглашают.

По информации Bloomberg, хакеры были частью группы, которая известна под названиями APT 29 и Cozy Bear, она связана с российской разведкой.

В 2016 году эту группу обвиняли в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии.

Республиканцы уже заявили, что сообщили об инциденте в Федеральное бюро расследований и Министерство внутренних дел, которые будут заниматься расследованием.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки предупредила Россию об ответственности за кибератаки.

Псаки заявила, что если власти Российской Федерации не будут бороться с хакерами внутри страны, то Соединенные Штаты “будут действовать” или оставят за собой право ответа.

Подробнее о российских кибератаках на США и ответ Белого дома на провокации, читайте в материале Фактов ICTV.