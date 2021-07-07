Группа хакеров, связанная с властью РФ, совершила кибератаки и взломала серверы Национального комитета Республиканской партии США.
Данные о том, какую информацию искали хакеры и удалось ли им ее похитить пока не разглашают.
По информации Bloomberg, хакеры были частью группы, которая известна под названиями APT 29 и Cozy Bear, она связана с российской разведкой.
В 2016 году эту группу обвиняли в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии.
Республиканцы уже заявили, что сообщили об инциденте в Федеральное бюро расследований и Министерство внутренних дел, которые будут заниматься расследованием.
В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки предупредила Россию об ответственности за кибератаки.
Псаки заявила, что если власти Российской Федерации не будут бороться с хакерами внутри страны, то Соединенные Штаты “будут действовать” или оставят за собой право ответа.
Подробнее о российских кибератаках на США и ответ Белого дома на провокации, читайте в материале Фактов ICTV.