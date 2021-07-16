Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия и угроз.

Об этом Байден сказал на совместной конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда речь шла о газопроводе Северный поток-2.

— Относительно Северного потока-2, Ангела Меркель и я убеждены, что Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия, чтобы заставлять соседей или им угрожать, — сказал глава США.

По словам президента, когда он вступил на пост президента, газопровод был завершен почти на 90%, и введение дальнейших санкций не казалось ему целесообразным.

— Стоило работать с Германией над шагами на случай, если Россия прибегнет к шантажу Украины, — отметил Байден.

Встреча Байдена и Меркель

Официальная встреча политиков состоялась 15 июля в Белом доме, в Вашингтоне.

В тот же день, представители Белого дома сообщили, что Байден и Меркель не будут делать никаких совместных заявлений относительно Северного потока-2.

Подробнее о встрече Байдена и Меркель, читайте в материале.