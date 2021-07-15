15 липня у Білому домі у Вашингтоні відбудеться зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена.

В Адміністрації президента США вже заявили, що лідери обговорять тісну співпрацю між країнами та низку спільних проблем, серед яких припинення пандемії коронавірусу, усунення загрози зміни клімату, сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі демократичних цінностей.

Також у Білому домі переконані, що візит Ангели Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв’язки між Сполученими Штатами та Німеччиною.

Які ще теми є на порядку денному зустрічі Меркель і Байдена та яке значення вона має для України – читайте у матеріалі.

Що обговорюватимуть лідери

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, візит Ангели Меркель до Вашингтона підтвердить глибокі та міцні двосторонні зв’язки між США та Німеччиною. Він присвячений динамічному партнерству країн щодо спільних глобальних викликів та визначить напрями для подальшого посилення співпраці у майбутні роки.

Загалом західні політологи вважають, що зустріч лідерів – це спроба надати нового імпульсу німецько-американським відносинам, які переживали не найкращі часи за президентства Дональда Трампа. Тому вони прогнозують, що візит Меркель до США має відбутися під девізом повернення до трансатлантичної гармонії.

Також Джен Псакі анонсувала, що Джо Байден та Ангела Меркель обговорять Північний потік-2, а саме – збереження транзиту газу з Росії до ЄС територією України після того, як газопровід, який повинен з’єднати РФ та Німеччину дном Балтійського моря, добудують.

Напередодні зустрічі міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що бачить хороші перспективи для обговорення цього питання. Але він не став прогнозувати, чи вдасться досягти позитивних зрушень щодо газопроводу уже 15 липня.

– Протягом останніх тижнів була проведена велика підготовча робота. Я думаю, що щодо багатьох пунктів ми зі США зблизилися. Важливо, що мету чітко сформульовано, і її буде досягнуто, – зазначив він.

Ще однією важливою темою для України, яку планують обговорити Меркель і Байден, є війна на сході нашої країни.

В одному зі своїх інтерв’ю посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що для канцлера питання Донбасу є особистим, оскільки вона з перших днів була залучена до цієї проблеми.

На що розраховувати Україні

12 липня президент України Володимир Зеленський також зустрічався з Ангелою Меркель. Після свого візиту в Берлін він заявив, що розраховує на узгодження Німеччиною і США гарантій, які вони нададуть Україні у разі запуску газопроводу Північний потік-2.

Глава держави такими гарантіями бачить безперебійне газопостачання протягом найближчих 10-15 років.

– Щороку ми отримуємо за транзит газу $2 млрд. Якщо ми говоримо про зелений курс, до якого прагне Україна, то від цієї суми частину коштів ми витрачаємо і на зміну інфраструктури. Але скільки років потрібно, щоб вийти на реальний результат від відновлювальної енергетики? Я думаю, 10-15. Тому ми повинні бути впевнені, що протягом цих 10-15 років у нас буде нормальне газопостачання, ці гарантії нам потрібні, – сказав президент.

Зі свого боку канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишитися країною-транзитером газу і після запуску Північного потоку-2.

Але голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко у коментарі Фактам ICTV наголошує, що питання продовження транзиту після 2024 року потрібно обговорювати не під час зустрічі з Джо Байденом. На його думку, з американцями варто говорити про компенсації, які може отримати Україна.

– З американцями можна обговорювати проблему компенсацій. А от про продовження транзиту необхідно говорити з російською стороною. Тільки так, бо іншого варіанту тут немає, – переконаний експерт.

Володимир Фесенко вважає, що шанси на відновлення таких переговорів є, адже Німеччина зацікавлена у цьому – для неї вигідно зберігати різні шляхи доставки газу в Європу.

Політолог та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV зазначає, що заяви про збереження транзиту газу через Україну лунають все частіше, тому він сподівається, що цього і справді вдасться досягти.

Але поки що це залишається лише на рівні обіцянок, тому потрібно думати над тим, щоб була підписана чітка угода між Німеччиною і США, у якій будуть передбачені ці гарантії.

Також політолог додає, що даремно в обговоренні Північного потоку-2 не звертають увагу на зелений курс країн ЄС і США.

На його думку, Україна має порушити питання партнерства у цьому напрямку, яке може передбачати будівництво потужностей для водню, джерел альтернативної енергії або будівництва інфраструктури для виробництва електромобілів.

Щодо питання обговорення лідерами ситуації на Донбасі і бажання Володимира Зеленського залучити США до участі у нормандському форматі, то Олександр Мусієнко переконаний: навіть якщо Штати або інші країни не погодяться на такий крок, у них все одно є серйозні механізми та інструменти для впливу на позицію Росії.

За його словами, Америка може це робити і поза нормандським форматом:

– Наприклад, можна відновити статус спеціального представника Держдепартаменту США з питань України. Але передусім потрібно налагодити нормальну співпрацю, щоб з’явився повноцінний посол США в Україні і спеціальний представник. Хоча, знову ж таки, США певним чином долучені до процесу врегулювання ситуації на Сході. Адже вони постійно закликають тиснути на Росію для виконання Мінських угод і підтримувати Україну.

Загалом же Олександр Мусієнко вважає, що Ангела Меркель і Джо Байден обговорюватимуть Україну, оскільки США зацікавлені в тому, щоб відновити нормальні відносини з Європою і монолітність Заходу.

Тому, на думку політолога, лідери Німеччини і США точно не домовляться про щось, що суперечитиме українським інтересам.