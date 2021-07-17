США потребовали от России признать ответственность за уничтожение MH17

Соединенные Штаты Америки призвали Россию признать ответственность за уничтожение малайзийского Boeing MH-17 в небе над Донбассом.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба посольства США в Украине.

— Семь лет назад, 17 июля 2014 года, рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми Россией силами. Россия до сих пор не признала этих фактов, — сказано в заявлении.

Кроме того, американцы призвали власти РФ начать сотрудничество со следствием, которое занимается выяснением всех обстоятельств трагедии.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что официальный Киев приложит все усилия, чтобы установить правду о катастрофе МН17.

По его словам, крушение самолета – стало ужасной трагедией, в результате которой погибли 298 человек.

Президент Украины также выразил надежду, что в ближайшее время истину о событиях того страшного дня установят.