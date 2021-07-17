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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Авиакатастрофа MH17: Зеленский почтил память погибших

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память граждан, погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17.

По его словам, семь лет назад произошла ужасная трагедия. В результате аварии авиалайнера погибло 298 человек, находившихся на борту самолета.

— Семь лет назад в небе над Украиной произошла ужасная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17. В результате трагедии погибло 298 человек. 298 потерянных жизней, 298 разрушенных мечтаний о счастливом будущем, — отметил глава государства.

Зеленский надеется, что в ближайшее время истину о событиях того страшного дня установят.

— Мир должен знать правду. Верю, что истину в ближайшее время будет установлено, — выразил надежду президент Украины.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

17 июля 2014 года произошла авиакатастрофа MH17. Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпура, сбила ракета. По предварительным данным, ее запустили с временно оккупированной Россией территории.

Сейчас идет суд в Нидерландах, поскольку больше всего людей (196 человек) этой страны погибло в результате сбивания пассажирского самолета Boeing 777.

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Фото: Офис президента

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