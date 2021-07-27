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Факты / Мир / Росія
Наташа Тарчевська |

В России произошел взрыв на магистральном газопроводе

В России произошел взрыв на магистральном газопроводе

В российском Пермском крае прогремел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Центр-2.

Инцидент произошел в Кишертском районе вечером 26 июля.

Первыми о взрыве на газопроводе узнали местные жители, которые начали распространять фото и видео в соцсетях.

— Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой—Центр-2, ориентировочно в километре от села Заборье Кишертского округа. Диаметр газовой трубы — 1400 мм, давление — 7,5 Мпа, — подтвердили местные чиновники.

По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва на газопроводе в Пермском крае нет.

Огонь после взрыва распространился на общую площадь 2 га, по состоянию на утро 27 июля его потушили.

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