Атака на Киевщину дронами и баллистикой: в Бориспольском районе горят склады
РФ всю ночь атаковала Киевскую область ударными дронами и баллистикой.
Атака на Киевщину 27 августа: что известно
Как сообщает глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, враг всю ночь атаковал Киевщину ударными дронами и баллистикой.
В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар складских помещений. На данный момент продолжается его ликвидация, на месте работают все необходимые службы.
Кроме того, повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.
Впоследствии Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киевщину травмированы двое жителей Бориспольского района.
15-летней девушке и 73-летней женщине медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации они не нуждаются.
Напомним, в ночь на 27 августа мощные взрывы раздавались также в Киеве. Враг атаковал город баллистикой и ударными дронами.
В Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома.
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