РФ всю ночь атаковала Киевскую область ударными дронами и баллистикой.

Атака на Киевщину 27 августа: что известно

Как сообщает глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, враг всю ночь атаковал Киевщину ударными дронами и баллистикой.

В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар складских помещений. На данный момент продолжается его ликвидация, на месте работают все необходимые службы.

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Кроме того, повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки на Киевщину травмированы двое жителей Бориспольского района.

15-летней девушке и 73-летней женщине медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации они не нуждаются.

Напомним, в ночь на 27 августа мощные взрывы раздавались также в Киеве. Враг атаковал город баллистикой и ударными дронами.

В Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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