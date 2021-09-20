В России партия президента Владимира Путина Единая Россия набирает более 45% голосов на выборах в Государственную думу, коммунистическая — более 20%.

Кроме путинской партии и коммунистов в Думу могут попасть партия Владимира Жириновского ЛДПР (8,7% голосов) и Справедливая Россия (7,9%).

Другие партии, по данным экзит-пола компании ИНСОМАР, в Думу не попадают.

9% обработанных протоколов центральная избирательная комиссия предоставляет официальные результаты после их подсчета:

партия Путина Единая Россия получила 38,5%,

коммунисты — 25,1%,

ЛДПР — 9,6%,

Новые люди — 7,8%,

Справедливая Россия — 6,6%.

В России сегодня был третий и последний день голосования в Госдуму. Свой выбор почти полностью сделали граждане РФ на Дальнем Востоке.

Однако наблюдатели продолжают фиксировать нарушения на избирательных участках. Среди них вброс бюллетеней в урны, повторное голосование и выбор кандидатов вне УИК.

Перед выборами Кремльпровив зачистку кандидатов, многие оппозиционеры оказались за решеткой. Кроме того, россияне признаются, что их заставляют голосовать. А в некоторых участков свозили жителей Донецкой области, которые перед этим получили паспорта гражданина РФ.

Большинство международных наблюдателей отказались приезжать в Россию через откровенную фальсификацию А Украина призывает мировое сообщество не признавать результаты выборов.