Накануне онлайн-встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина западные СМИ начали сообщать о том, что Россию могут отключить от SWIFT – мировой платежной системы.

По информации изданий, такой сценарий якобы возможен в случае нападения Российской Федерации на Украину.

Разговор мировых лидеров состоялся 7 декабря. Сразу после него советник по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовы применить к Российской Федерации такие санкции, которых не было, начиная с 2014 года. Но он не уточнил, что именно они могут предусматривать.

Действительно ли Россию могут отключить от системы SWIFT и какие последствия в случае такого развития событий ей угрожают — читайте в материале.

Что такое SWIFT

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) расшифровывается как Общество глобальных межбанковских денежных телекоммуникаций. Это международная система, которая позволяет банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи.

Систему SWIFT основали в 1973 году, соучредителями выступили 240 банков из 15 стран мира. Сегодня это – кооперативное общество, которое работает по бельгийскому законодательству.

Система SWIFT – это удобный способ сделать денежный перевод за границу со своего счета на счет физического или юридического лица. Такая форма платежей идеально подходит для оплаты зарубежных покупок, бронирования гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

С момента основания SWIFT стала самой популярной международной платежной системой. Ежедневно с помощью нее банки производят несколько миллионов платежей, а ежегодно через эту систему проходят миллиарды транзакций.

Что будет, если Россию отключат от SWIFT

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что на сегодняшний день российские банки являются полноправными членами этого международного объединения.

Их исключение маловероятно, поскольку правительство США или любой другой страны не может принять такое решение. Это может сделать после совместного решения стран ЕС только само банковское объединение, которое в этом не заинтересовано. Ведь российские банки уплачивают немалые членские взносы.

Эксперт объясняет, что SWIFT принадлежит система передачи банковской информации, через которую банки посылают друг другу уведомления о зачислении средств, приказы о переводах, подтверждения межбанковских соглашений и тому подобное. Сами международные банковские расчеты производятся через корреспондентские счета банков.

На таком счете один банк хранит в другом свои средства и средства своих клиентов. На него зачисляются деньги в пользу банка и его клиентов. Также банк может давать распоряжение своему банку-корреспонденту на перечисление средств со своего счета.

Поэтому, по словам Александра Хмелевского, обмен информацией между банками можно построить на основе других каналов связи, не используя SWIFT.

– Например, для этого может использоваться интернет-банкинг, который в последние годы стал довольно популярным. То есть в случае отключения российских банков от SWIFT они очень быстро перейдут на другие каналы связи и будут продолжать осуществлять международные платежи. При этом для зачисления средств на свой корреспондентский счет они могут использовать SWIFT-код своего банка-корреспондента, — подчеркивает эксперт.

Александр Хмелевский обращает внимание на то, что есть немало банков, зарегистрированных за границей, которые принадлежат России или российским предпринимателям. К примеру, Сбербанк в Украине зарегистрирован как украинское юридическое лицо. В случае отключения российских банков от SWIFT он отключен не будет, и другие российские банки смогут проводить международные расчеты через него.

Поэтому, по мнению экономиста, отключение российских банков от SWIFT не нанесет существенного ущерба ни российской экономике, ни российским гражданам.

– Для России отключение от SWIFT – это определенные имиджевые потери, но не экономические. Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан, — убежден Хмелевский.

Так, по его словам, недавно американские и европейские банки перестали зачислять средства на корреспондентские счета ряда белорусских банков из-за введенных санкций. Это создает определенные проблемы для экономики Беларуси.

В то же время экономический эксперт считает, что идея отключения российских банков от SWIFT существенно не повредит России и не остановит ее агрессивные намерения.

Российский аналог SWIFT

Идея отключить Россию от SWIFT не новая. Впервые об этом начали говорить с началом вооруженной агрессии со стороны России на Востоке Украины – в 2014-2015 годах. Тогда Банк России создал СПФС или Систему передачи финансовых сообщений как определенную альтернативу системе SWIFT.

Ее цель – обеспечить бесперебойную передачу финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами. Подключившийся к СПФС участник получает возможность передать сообщения как в формате SWIFT, так и в собственном формате пользователя.

Но к этому российскому аналогу SWIFT подключены только страны Евразийского экономического союза: Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.