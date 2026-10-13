Марта Бондаренко, редактор ленты
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Умер украинский комик Александр “Веня” Венедчук
Сегодня, 13 октября, скончался украинский комик Александр Веня Венедчук.
Об этом сообщается на Instagram-странице Ветеранов космических войск.
Умер Александр “Веня” Венедчук
Александр Венедчук известен выступлениями в команде Ветераны космических войск и участием в Лиге смеха.
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По данным СМИ, в начале 2025 года Александр перенес кровоизлияние в мозг. После этого ему совершили несколько операций.
Пока информации о причинах смерти нет.
Фото: Ветераны космических войск
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