Сегодня, 13 октября, скончался украинский комик Александр Веня Венедчук.

Об этом сообщается на Instagram-странице Ветеранов космических войск.

Умер Александр “Веня” Венедчук

Александр Венедчук известен выступлениями в команде Ветераны космических войск и участием в Лиге смеха.

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По данным СМИ, в начале 2025 года Александр перенес кровоизлияние в мозг. После этого ему совершили несколько операций.

Пока информации о причинах смерти нет.

Фото: Ветераны космических войск

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