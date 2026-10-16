Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане.

В четвертьфинале соревнований она уступила британке Сонай Картал, занимающей 170-е место в рейтинге WTA. Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу соперницы.

Свитолина – Картал: как прошел матч

Теннисистки провели на корте 1 час 59 минут, за которые Свитолина трижды подала на вылет и допустила две двойные ошибки. Также украинка реализовала два из семи брейк-пойнтов.

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В начале первого сета Картал выиграла три гейма подряд, сделав брейк на подаче украинки. Свитолина сократила отставание до 1:3, но британка удержала преимущество и довела сет до победы со счетом 6:2.

После завершения сета Элина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правой рукой.

А вторую партию начала с брейка, после чего защитила свою подачу – 2:0. Британка сократила отставание, но Свитолина выиграла три гейма подряд. Украинка восстановила равенство по сетам, реализовав сет-пойнт с первой попытки.

В решающей третьей партии теннисистки поочередно защищали свои подачи, сохраняя равенство до счета 4:4. Ключевым стал десятый гейм на подаче Свитолиной, в котором британка смогла сделать брейк.

Свитолина — Картал: видеообзор матча

Для Элины это первое поражение от Картал в личных встречах. До этого украинка дважды побеждала британку.

Напомним, что в предыдущем раунде Свитолина в двух сетах обыграла представительницу Китая Ханью Го со счётом 6:1, 6:4.