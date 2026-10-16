Украинская журналистка и телеведущая Алина Доротюк поделилась печальным известием.

В семье Алины Доротюк произошло горе — умер ее младший двоюродный брат Роман, которому было всего 29 лет.

О трагедии Доротюк сообщила на своей странице в Instagram.

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Алина Доротюк сообщила, что умер ее двоюродный брат Роман

По словам Алины Доротюк, о критическом состоянии родственника она узнала несколько дней назад.

Медики боролись за жизнь молодого человека и провели сложные хирургические вмешательства, однако спасти его не удалось.

— В прошлый вторник сестра сообщила мне, что наш младший двоюродный брат находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. После того, как ему сделали две трепанации черепа в последующие дни, врачи сказали нам готовиться к худшему сценарию. Моего брата больше нет. Обстоятельства смерти будет выяснять следствие, – написала Алина Доротюк.

Что именно стало причиной тяжелого состояния и последующей смерти молодого человека, устанавливают правоохранительные органы.

Алина Доротюк призналась, что сейчас ее родные переживают очень сложный период.

Доротюк поблагодарила свою аудиторию за соболезнования и попросила вспомнить Романа в молитвах.

— И именно сегодня я еще раз убеждаюсь, что поддержка людей – это самое ценное сокровище. Это сообщение не для того, чтобы вы меня жалели. Я – сильная. Но человек становится еще сильнее, когда чувствует поддержку. Поэтому еще раз спасибо, что вы все есть у меня. И помолитесь за душу моего брата Романа, которому навсегда 29, – обратилась к фолловеров Алина Доротюк.

Фото: Алина Доротюк

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