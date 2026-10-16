Будем делать все: Зеленский об открытии кластеров по вступлению в ЕС до конца года
- Президент Владимир Зеленский заявил 16 октября в Брюсселе, что Украина сделает все возможное для открытия двух последних переговорных кластеров по вступлению в ЕС до конца 2026 года.
- Во время встречи с руководством ЕС Зеленский также затронул вопросы подготовки Украины к зиме, энергетической поддержки и усиления противовоздушной обороны.
Украина будет делать все, чтобы открыть два последних кластера по вступлению в ЕС до конца года.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.
Зеленский о сроках открытия двух последних кластеров по вступлению в ЕС
— Мы будем работать и делать все, чтобы открыть два последних кластера до конца года. Я уверен, что мы это сделаем, – сказал он.
Зеленский отметил, что планирует обсудить с европейскими лидерами потребности Украины в энергетике.
— И, конечно, мы хотим закончить эту войну как можно скорее, сейчас мы не видим сигналов с российской стороны, что они к этому готовы. Поэтому мы должны подготовиться к зиме. Зимний пакет – это не только энергетика, это также ПВО и взносы, – отметил президент.
Он также поблагодарил ЕС за поддержку.
Напомним, 13 октября Владимир Зеленский выразил благодарность за открытие второго и третьего кластеров в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.