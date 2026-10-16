Украина будет делать все, чтобы открыть два последних кластера по вступлению в ЕС до конца года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

Зеленский о сроках открытия двух последних кластеров по вступлению в ЕС

— Мы будем работать и делать все, чтобы открыть два последних кластера до конца года. Я уверен, что мы это сделаем, – сказал он.

Зеленский отметил, что планирует обсудить с европейскими лидерами потребности Украины в энергетике.

Сейчас смотрят

— И, конечно, мы хотим закончить эту войну как можно скорее, сейчас мы не видим сигналов с российской стороны, что они к этому готовы. Поэтому мы должны подготовиться к зиме. Зимний пакет – это не только энергетика, это также ПВО и взносы, – отметил президент.

Он также поблагодарил ЕС за поддержку.

Напомним, 13 октября Владимир Зеленский выразил благодарность за открытие второго и третьего кластеров в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.