Экс-глава МИД Польши назвал Россию серийным насильником

Российская Федерация никогда не была отцом странам бывшего СССР и Организации Варшавского договора, а является скорее серийным насильником.

Такое заявление сделал депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский в ответ на слова главы министерства иностранных дел Российской Федерации о странах, якобы осиротевших после развала Советского Союза.

По словам российского министра, Североатлантический Альянс превратился в геополитический проект, якобы направленный на захват территорий стран, входивших в СССР и Организацию Варшавского договора.

— Уясните, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы сможете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не тоскуют. А если попробуете прийти еще раз, получите по яйцам, — написал Сикорский.

В свою очередь на публикацию ответила спикер МИД РФ Мария Захарова, которая заявил, что Россия – женского рода, а Сикорский стал жертвой “концепции гендерного многообразия”.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you’ll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022

Напомним, ранее в ходе двусторонних переговоров в Женеве Россия выдвинула делегации США требование отказаться от освоения территорий государств, вступивших в Альянс после 1997 года.

В Москве фактически хотят, чтобы Альянс вернулся на рубежи 1997 года, заявил на брифинге замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская делегация четко указала, что без продвижения по этим трем ключевым для Москвы направлениям работа над другими проблемами будет “под вопросом”.

Фото: Facebook Радослава Сикорского