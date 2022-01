Экс-глава МИД Польши назвал Россию серийным насильником

Российская Федерация никогда не была отцом странам бывшего СССР и Организации Варшавского договора, а является скорее серийным насильником.

Такое заявление сделал депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский в ответ на слова главы министерства иностранных дел Российской Федерации о странах, якобы осиротевших после развала Советского Союза.

По словам российского министра, Североатлантический Альянс превратился в геополитический проект, якобы направленный на захват территорий стран, входивших в СССР и Организацию Варшавского договора.

В свою очередь на публикацию ответила спикер МИД РФ Мария Захарова, которая заявил, что Россия – женского рода, а Сикорский стал жертвой “концепции гендерного многообразия”.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you’ll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022