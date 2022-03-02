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Факты / Мир / Россия

Влияние санкций: одна из крупнейших нефтяных компаний мира прекращает работу в РФ

Илья Нежигай редактор ленты
Санкції

Во вторник компания ExxonMobil пообещала выйти из своего последнего оставшегося нефтегазового проекта в России и не инвестировать в новые разработки в богатой нефтью стране.

Приняв решение прекратить реализацию проекта Сахалин-1 в России, Exxon присоединяется к растущему списку западных компаний, включая Apple, Ford и General Motors, которые дистанцируются от Москвы. Ранее крупные энергетические компаний, включая BP и Shell, также решили объявили об уходе из России.

— ExxonMobil поддерживает народ Украины, который стремится защитить свою свободу и определить свое будущее как государства… Мы осуждаем военные действия России, которые нарушают территориальную целостность Украины и подвергают опасности ее народ, — говорится в заявлении Exxon.

Exxon Mobil Corporation — американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации ($330 млрд на февраль 2019 года).

Последний проект компании — Сахалин-1. Он описывается как одна из крупнейших международных прямых инвестиций в Россию, согласно веб-сайту проекта. Компания Exxon Neftegas Limited, дочерняя компания Exxon, владеет 30% акций и выступает в качестве оператора проекта. Компания управляет проектом Сахалин-1 от имени консорциума, в который входят российские, японские и индийские компании.

Представитель Exxon подтвердил журналистам, что это последний оставшийся российский проект компании. Выйдя из этого проекта, Exxon завершит историю 25-летнего присутствия в России.

Представители компании не стали подробно описывать финансовые последствия сворачивания проекта, в который она вкладывала значительные средства на протяжении многих лет.

При этом в Exxon сообщили, что сворачивание проекта не произойдет в одночасье, так как компании необходимо обеспечить безопасность людей и окружающей среды при выходе из проекта.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что американское небо закрывается для авиации России.

Источник: CNN

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