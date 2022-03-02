Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты закрывают небо для Российской Федерации из-за начала войны против Украины.

Об этом американский лидер заявил выступая перед Конгрессом США.

— Сейчас мы образовали специальную группу в Министерстве юстиций, которая будет рассматривать преступления российских олигархов, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы доберемся до вас, я предупреждаю вас. А сегодня я объявляю о том, что мы с нашими союзниками закрываем американское воздушное пространство для всех полетов из России, — сказал Джо Байден.

При этом он заявил, что военные силы Соединенных Штатов не принимают и не будут участвовать в войне России против Украины.

Президент США добавил, что украинцы сейчас проявляют невероятное мужество, когда продолжают борьбу с Россией, однако ближайшие дни и месяцы будут чрезвычайно трудными для Украины.

— Путин развязал хаос и насилие. И может быть он продвигается вперед на поле боя, все равно он в долгосрочном плане заплатит дорогую цену. Гордый украинский народ, который борется всем, что у него есть, за каждый метр своей земли и 30 лет свободы — он защищает ее. Этот народ показал, что не будет мириться с тем, чтобы кто-то попытался отнять у него страну, — сказал Джо Байден.

Он добавил, что войска США отправляются в Европу защищать союзников по НАТО и защищать территории восточного фланга Североатлантического альянса.

Смотрите полное выступление президента Байдена касательно войны России и Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Соединенные Штаты закрыть небо для российской авиации, так как это была одна из последних стран, из числа западных союзников, которая этого не сделала.