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Факты / Мир / Россия

Лондонская биржа остановила торги акциями 27 российских компаний

Марта Бондаренко редактор ленты
Лондонская биржа остановила торги акциями 27 российских компаний

Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги акциями еще 27 компаний, тесно связанных с Россией. Об этом пишет британское издание Financial Times.

Перед открытием рынка в четверг LSE заявила, что немедленно приостанавливает торги более чем двумя десятками компаний, включая En+, Сбербанк, Газпром, Лукойл и Полюс. Отмечается, что это произошло “из-за событий в Украине”.

FTSE Russell, дочерняя компания LSE которая лицензирует и продает индексы фондового рынка, заявила, что российские акции будут исключены из всех ее фондовых индексов с вечера пятницы.

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Американская финансовая компания MSCI, которая является поставщиком акций, заявила, что исключит российские акции из своих индексов развивающихся рынков, предупредив, что фондовый рынок страны стал “непригодным для инвестиций”.

Отмечается, что торговля российскими акциями и облигациями на мировых рынках за последнюю неделю практически остановилась, поскольку в отношении российских компаний и частных лиц навалился шквал санкций.

На этой неделе Центробанк России приостановил торговлю акциями и деривативами в Москве, а власти также временно запретили иностранным инвесторам продавать свои российские активы.

— Уровень санкций здесь беспрецедентный и очень динамичный. Мы тесно взаимодействуем с регулирующими органами и другими органами власти, чтобы быть уверенными, что мы полезны, — сказал Дэвид Швиммер, исполнительный директор LSE Group.

Тем не менее ряд российских акций по-прежнему активны на Лондонской бирже посредством депозитарных расписок, в том числе акции продовольственного ритейлера Магнит и производителя стали Евраз, совладельцем которых является Роман Абрамович.

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Источник: Financial Times

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