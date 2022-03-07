Netflix приостановил работу в России из-за вторжения в Украину

Netflix приостановил работу своего сервиса в России в знак протеста против полномасштабного вторжения этой страны в Украину.

На этот шаг компания идет после того, как раньше отказалась транслировать 20 российских пропагандистских каналов, с которыми она должна была работать по российскому законодательству.

Накануне стриминговый сервис также объявил о приостановке всех будущих проектов, связанных с Россией. Тем самым Netflix присоединился к увеличивающемуся списку компаний, разорвавших связи с этой страной.

По состоянию на начало марта у Netflix в работе находились четыре российских проекта.

Теперь компания сделала дополнительный шаг полностью закрыв свой сервис.

— Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России, — заявил представитель Netflix.

Экономический удар, с которым столкнулась Россия после решения начать войну с Украиной, был очень сильным. Мало того, что на страну наложены масштабные санкции, еще и многие корпорации и организации ушли из России. Такие компании, как Microsoft, Apple и Dell, объявили об остановке продаж в стране, Ikea закрыла магазины, а Nike заявила, что больше не будет выполнять онлайн-заказы. Что касается сферы развлечений, то все крупные киностудии объявили о прекращении выпуска своих фильмов в России.

Netflix — в известной степени новичок в России. Он запустил свой сервис в 2016 году и имеет относительно небольшое присутствие – около одного миллиона подписчиков. Во всем мире компания имеет 222 миллиона подписчиков. Сервис работает как совместное предприятие с российской Национальной медиа группой.