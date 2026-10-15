Пилот Формулы-1 Франко Колапинто обратился к своим болельщикам, призвав прекратить травля в социальных сетях других гонщиков и сотрудников его команды Alpine. Колапинто заявил, что это тормозит развитие его карьеры.

Об этом аргентинский гонщик заявил в обращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Колапинто обратился к болельщикам

С момента дебюта аргентинца в Формуле-1 в 2024 году поклонники оставляли в социальных сетях негативные, а порой и оскорбительные комментарии в адрес гонщиков, у которых с ним возникали конфликтные моменты или борьба на трассе. Среди них оказались чемпион Ландо Норрис, а также стюарды FIA, которые штрафовали Колапинто.

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В этом году команде Alpine пришлось вмешаться, чтобы осудить травля в сети и опровергнуть заявления о том, будто она пыталась “саботировать” Колапинто в пользу его напарника Пьера Гасли.

– Я знаю, как вы гордитесь, когда у меня всё получается, когда я зарабатываю очки для себя и для всей команды, и я всегда буду вам за это искренне благодарен. Но бывают моменты, когда мы переходим черту и вместо поддержки начинаем критиковать и нападать на других пилотов, моих коллег, напарников, механиков, инженеров – людей, с которыми я работаю бок о бок каждый день, – сказал Колапинто в видео.

Он добавил, что понимает фанатов, которые, как им кажется, таким образом защищают его.

– Я понимаю, что вы хотите защитить меня, но на самом деле только ухудшаете ситуацию. Это не помогает ни мне, ни моему будущему. Я очень хочу, чтобы вы осознали: это то, что мы должны изменить – все вместе, – добавил аргентинец.

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Колапинто стал первым за 23 года гонщиком Формулы-1 из Аргентины, когда в 2024 году дебютировал в составе Williams.

В следующем году он перешёл в Alpine, сначала в качестве резервиста, а затем получил повышение, когда команда уволила Джека Дуэна (тот позже жаловался, что примерно в тот период ему поступали угрозы расправы).

В этом году у Колапинто самый успешный сезон в карьере: он занимает 12-е место в общем зачёте и показал лучший результат в гонке, заняв шестую позицию. В августе в Alpine подтвердили, что продлили с ним контракт на следующий сезон.

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