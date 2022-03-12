PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта

Международная платежная система PayPal заблокирует электронные кошельки жителей России в пятницу, 18 марта. Об этом компания сообщила на своем сайте.

– В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года, — говорится в заявлении.

Компания PayPal еще неделю назад сообщила, что останавливает предоставление услуг на территории России из-за ее вторжения в Украину.

А 27 февраля вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к руководству PayPal с просьбой заблокировать его сервисы в России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал блокировку электронных кошельков россиян одной из побед Украины на дипломатическом фронте. Благодаря этому экономическая изоляция РФ все углубляется.

Стоит отметить, что PayPal – это крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Является подразделением компании eBay.