Семикратный чемпион мира по Формуле-1 Льюис Хэмилтон убежден, что он “из другого теста”, обсуждая возможность продолжения своей спортивной карьеры, чтобы принять участие в новом Гран-при Африки.

Об этом пишет издание Motorsport.

Хэмилтон о карьере

У Хэмилтона спросили его мнение о возвращении в календарь Формулы-1 Гран-при Африки. Гонщик давно выступал за возвращение гонок на этот континент.

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– Во-первых, за последние 10 лет здесь не было никого, похожего на меня. Поэтому я чувствую, что сделан из другого теста. Конечно, впереди ждут вызовы, связанные с возрастом, которые я не могу предвидеть. Но на протяжении всего этого пути существовало столько предрассудков о том, что скорость реакции с возрастом падает, — сказал он.

Хэмилтон отметил, что его реакция на прошлых гонках была быстрее, чем у некоторых более молодых пилотов.

Он отметил, что поддерживать остроту ума и тела помогает множество инструментов, “пока ты готов всем жертвовать — что я и делаю сейчас”. Гонщик добавил, что не знает, захочет ли он заниматься этим через четыре года, но пока что по-прежнему любит свое дело.

– Я по-прежнему полностью предан своему делу и останусь таким в ближайшем будущем. Смогу ли я в 44 соревноваться с 20-летними – кто знает? Но в 41 я могу соревноваться с 20-летним. Так что время покажет, буду ли я здесь после 2030-х. Посмотрим, – добавил британец.

В то же время он подчеркнул, что не хочет оставаться в спорте, если утратит форму и скорость, как многие предполагали в прошлом году. Несмотря на это, по словам Хэмилтона, он опроверг эти предположения и намерен продолжать доказывать это и в дальнейшем.

Хэмилтон занимает третье место в общем зачете пилотов, отставая всего на один балл от Джорджа Рассела в борьбе за второе место. Однако британец отметил, что эта борьба не является для него приоритетом.

– Я не скажу, что это ничего не значит, но это не то, на чем я сосредотачиваюсь. Думаю, победа в чемпионате – это единственное, что на самом деле должно кого-то волновать, – сказал Хэмилтон.

Вместо этого британец хочет помочь Ferrari, которая в прошлом году заняла четвертое место, занять второе место в чемпионате конструкторов.

Напомним, недавно F1 объявила о заключении десятилетнего соглашения с Руандой о проведении гонок на новой трассе недалеко от Кигали. Ожидается, что Гран-при Африки войдет в календарь в начале 2030-х годов.