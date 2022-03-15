Продуктовые наборы и деньги: Россия обратилась за помощью в Китай

Россия запросила у Китая как военную, так и финансовую помощь в связи с конфликтом на Украине.

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, среди запрошенной Россией помощи были расфасованные нескоропортящиеся военные продуктовые наборы, известные в США как “еда, готовая к употреблению”.

В запросе подчеркиваются основные логистические проблемы, которые, по мнению военных аналитиков и официальных лиц, препятствуют продвижению России в Украине, и поднимаются вопросы о фундаментальной готовности российских вооруженных сил.

Подразделения передового базирования обычно опережают свои конвои с припасами, а в открытых источниках сообщается, что по мере продвижения вторжения российские войска грабили продуктовые магазины в поисках еды.

Один из источников предположил, что продовольствие может быть запросом, который Китай будет готов выполнить, потому что он не предусматривает смертоносной помощи, которая будет воспринята Западом как провокация.

У США есть информация, свидетельствующая о том, что Китай выразил некоторую готовность предоставить России запрошенную военную и финансовую помощь в рамках войны с Украиной, сообщил CNN западный чиновник и американский дипломат. Дипломат сообщил, что передает то, что ему известно, своим союзникам по НАТО.

Пока неясно, намерен ли Китай оказать России такую ​​помощь, как сообщили CNN официальные лица США, знакомые с разведданными. Но во время напряженной семичасовой встречи в Риме главный помощник президента США Джо Байдена предупредил своего китайского коллегу о потенциальных последствиях для Китая в случае оказания поддержки России.

Напомним, ранее Президент США Джо Байден заявил, что предоставит Украине оружие для защиты от российского вторжения и поможет беженцам.