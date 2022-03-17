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Факты / Мир / Россия

Россия начала использовать более старое и менее точное оружие — Минобороны Британии

Юля Захарченко редактор ленты
Россия начала использовать более старое и менее точное оружие — Минобороны Британии

В войне против Украины Россия потеряла гораздо большее оружия, чем Кремль планировал сначала. Это произошло из-за ожесточенного отпора украинцев и неспособности российской армии контролировать воздушное пространство Украины.

Россия вероятно истратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала использовать более старое и менее точное оружие.

По данным Министерства обороны Великобритании, страна-агрессор начала использовать другое вооружение, которое с большей вероятностью приведет к новым жертвам среди гражданского населения.

— Вероятно Россия начала использовать это оружие из-за неспособности достичь своих военных целей, — сообщили в Минобороны Британии.

Это оружие менее точное и эффективное, однако может забрать жизни мирных жителей, считает британское Министерство обороны.

В последних отчетах ООН говорится, что по состоянию на 15 марта, в результате российской агрессии уже погибли около 726 мирных жителей, еще 1 174 людей получили ранения.

В ООН предполагают, что настоящее количество жертв может быть значительно больше и будет продолжать расти, пока длится война в Украине.

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Фото: Depositphotos

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