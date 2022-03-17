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Факты / Украина / Общество

Под Киевом украинские военные уничтожили вражеский командный пункт – главнокомандующий ВСУ

Юля Захарченко редактор ленты
російські військові

Российско-оккупационные войска несут значительные потери во время войны в Украине. Наши защитники дают достойный отпор вражеской армии, пытающейся захватить украинские города и населенные пункты.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил об очередном уничтожении российских военных, которые совершали вооруженную агрессию против Украины.

— На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell (с английского означает дорогу в ад, — Ред.) командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, — сообщил Залужный.

Война в Украине

За 22 суток вооруженной агрессии Россия понесла огромный ущерб. Страна-агрессор потеряла около 13,8 тыс. военнослужащих личного состава, в украинский плен попали еще 1 тыс. захватчиков.

Во время войны в Украине уничтожено 1 375 вражеских боевых бронированных машин, 430 танков, 190 пушек, 819 единиц автомобильной техники и 70 реактивных систем залпового огня.

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Фото: Depositphotos

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