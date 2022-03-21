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Факты / Мир / Россия

Денисова призвала ООН учесть решение РФ бросить в боевые действия детей из Юнармии

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Юнармія росії

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в международное сообщество, чтобы учесть очередные военные преступления со стороны России.

Денисова отметила, что РФ продолжает совершать военные преступления на территории Украины. Путинский режим, как пушечное мясо, решил бросить в боевые действия детей отрядов Юнармии.

Соответствующий приказ о привлечении к военным действиям членов военно-патриотического общественного движения Юнармия был подписан министром обороны РФ Шойгу. В приказе идет речь о привлечении подростков 17-18 лет.

— Реализация изданного приказа станет еще одним свидетельством схожести действий нацистской Германии под руководством Гитлера с рашистским режимом Путина.

Так, в 1943 году ученики старших классов в подразделениях Гитлерьюгенд привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 года по январь 1945-го в нацистскую армию было вовлечено 150 тыс. несовершеннолетних девушек, — отметила Денисова.

Она подчеркнула, что рашистская страна в очередной раз нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, согласно которой ребенком является каждый человек до достижения 18-летнего возраста.

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Денисова призвала международное сообщество учесть указанные военные преступления при усилении санкционного давления и во время слушаний дела Украины против России в Международном суде ООН в Гааге.

Юнармия – это российская детско-юношеская милитарная организация, созданная при Министерстве обороны РФ. Отряды Юнармии были созданы и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

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Фото: Depositphotos

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