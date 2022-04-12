После/во время фильтрации оккупанты дают на подпись кучу разных бумаг, часто отбирают паспорта и другие документы, не оставляя дальнейшего выбора и места для маневра. Поэтому важно знать, как действовать и какие последствия могут быть после каждого предложения.

Об этом на своем Telegram-канале рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Первое — миграционный учет. Настаивайте на том, что у вас есть родные/друзья/ знакомые, к которым вы едете в России. Это позволит не выбирать статус, но и оставить свои документы целыми.

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По прибытию в Россию по их законам вы обязаны встать на учет (регистрация по месту проживания) на срок до 90 дней.

Даже минуя регистрацию, вы сможете выехать в любую дружественную Украине страну, не имея преград ни от россиян, ни от наших партнеров.

Второе — статус. В России для украинцев предусмотрено два статуса. Беженец и укрытие от войны. Если вас заставили выбрать статус, то у вас заберут паспорт гражданина Украины, выдадут справку, что де-факто привяжет вас к определенному региону и определенной работе.

Статус будет действовать минимум год, в течение которого вы официально не сможете даже покинуть регион. В глубокой теории, вы в любое время по закону можете отказаться, а россияне обязаны выдать обратно паспорт. Но, как мы знаем, где Россия, а где законность. То есть в случае избрания/навязывания такого статуса дальнейшее возвращение в Украину будет затруднено.

И о главном – дорога домой. При наличии биометрического паспорта на границе никаких проблем не возникает. Есть вопросы со стороны россиян, но фактов недопуска к пересечению границы пока не установлено.

Если исключительно паспорт гражданина Украины, то возможны варианты:

Беларусь (для пересечения границы с Россией его достаточно);

(для пересечения границы с Россией его достаточно); Беларусь — Литва . По нашим сведениям, Литва с пониманием относится к украинцам и позволяет в исключительных случаях пересекать границу без загранпаспорта;

. По нашим сведениям, Литва с пониманием относится к украинцам и позволяет в исключительных случаях пересекать границу без загранпаспорта; Грузия. Здесь также достаточно только нашего паспорта, но, по информации от нашего консульства, могут возникнуть определенные проблемы с дальнейшим возвращением. Проблема связана с осложнением восстановления загранпаспорта во время войны.

И всегда помните, что есть приложение Дія, которое работает не только со смартфона, но и с сайта. Поэтому пересказывайте информацию родственникам. А Украина приложит все усилия, чтобы вы вернулись домой.

Источник: Андрющенко Time