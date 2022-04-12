Украина национализирует десять российских кораблей стоимостью более 1 млрд грн

Государственное бюро расследований сообщило о предотвращении попытки вывоза из Украины десяти судов с российским флагом. Их сейчас планируют национализировать.

— Следователи ДБР при содействии морской охраны и 17 пограничного отряда Госпогранслужбы помешали вывести из Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории порта Одесщины на профилактических ремонтных работах, — говорится в сообщении.

Эти корабли были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная.

Владельцы судов пытались незаконно их вывести из Украины, сменив флаг страны прописки.

Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины суда были оценены в 160 млн грн. По предварительным оценкам эта сумма занижена по меньшей мере в пять раз.

Сотрудники ГБР 11 апреля передали суда на хранение в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

Сообщается, что теперь эти суда будут работать в интересах государства, для развития и экономического развития Украины.