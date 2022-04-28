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Факты / Мир / Росія

Путин “в принципе” согласился на эвакуацию гражданских из Азовстали – генсек ООН

Марта Бондаренко редактор ленты
Путин “в принципе” согласился на эвакуацию гражданских из Азовстали – генсек ООН

В ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что российское военное вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и должно прекратиться как можно скорее.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Сам же Гутерриш назвал встречу с российским президентом “очень полезной”.

При этом Генсек заявил, что эту войну не закончить переговорами.

— Война закончится тогда, когда Российская Федерация решит ее прекратить, и когда — после прекращения огня — появится возможность серьезного политического соглашения, — сказал Антониу Гутерриш.

Он также рассказал, что обсуждал с Путиным эвакуацию мирных жителей с осажденного сталелитейного завода Азовсталь в Мариуполе.

По словам Гутерриша, Путин “в принципе” согласился с эвакуацией гражданских лиц, и между официальными лицами ООН и министерством обороны РФ сейчас ведутся переговоры для уточнения деталей гуманитарной эвакуации.

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Переговоры ведутся и с правительством Украины.

— Мы хотим понять, сможем ли создать ситуацию, в которой никто не сможет обвинить другую сторону в том, что чего-то не происходит, — сказал генеральный секретарь ООН.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину в целях расширения гуманитарной поддержки и обеспечения эвакуации мирного населения из зон военного конфликта.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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