Ради гуманитарной помощи: генсек ООН прибыл в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину. Накануне он летал на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира, — заявил генсек ООН.

Визит генсека ООН в Москву

26 апреля Антониу Гутерреш встретился с президентом страны-агресора Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Если генсек ООН пытался обсудить гуманитарные проблемы и пути их решения, то Путин с Лавровым в очередной раз продемонстрировали цинизм и просто транслировали свою пропаганду.

В рамках визита в Москву Антониу Гутерреш предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, объединяющую Россию, Украину и ООН.

Впоследствии стало известно, что в разговоре тет-а-тет Путин согласился на эту инициативу.