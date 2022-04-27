Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 63 день войны
Убили Убили
217 детей
Ранили Ранили
>393 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 665 взрослых
Факты / Украина / Общество

Ради гуманитарной помощи: генсек ООН прибыл в Киев

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ради гуманитарной помощи: генсек ООН прибыл в Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину. Накануне он летал на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

– Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира, — заявил генсек ООН.

Визит генсека ООН в Москву

26 апреля Антониу Гутерреш встретился с президентом страны-агресора Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Если генсек ООН пытался обсудить гуманитарные проблемы и пути их решения, то Путин с Лавровым в очередной раз продемонстрировали цинизм и просто транслировали свою пропаганду.

В рамках визита в Москву Антониу Гутерреш предложил создать контактную группу по гуманитарным вопросам, объединяющую Россию, Украину и ООН.

Впоследствии стало известно, что в разговоре тет-а-тет Путин согласился на эту инициативу.

Читайте
Эвакуация мирных жителей с Азовстали: Путин принял предложение Генсека ООН

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка