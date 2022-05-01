1 мая в российской томаровке под Белгородом произошел мощный взрыв. Выяснилось, что горит объект Министерства обороны РФ.

В соцсетях уже появились первые кадры взрыва под Белгородом: вероятно, речь идет о пожаре на военных складах.

Мощный взрыв под Белгородом уже прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что пожар произошел на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа.

Российский чиновник также подтвердил, что взрыв произошел на территории объекта Министерства обороны РФ, однако ни причин, ни последствий разглашать не стал.