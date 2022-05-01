Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Мир / Росія

Взрыв под Белгородом: горит объект Минобороны РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Взрыв под Белгородом: горит объект Минобороны РФ

1 мая в российской томаровке под Белгородом произошел мощный взрыв. Выяснилось, что горит объект Министерства обороны РФ.

В соцсетях уже появились первые кадры взрыва под Белгородом: вероятно, речь идет о пожаре на военных складах.

Мощный взрыв под Белгородом уже прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что пожар произошел на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа.

Российский чиновник также подтвердил, что взрыв произошел на территории объекта Министерства обороны РФ, однако ни причин, ни последствий разглашать не стал.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка