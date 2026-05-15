В Хмельницкой области произошла стрельба, преступник убил полицейского, его ликвидировали.

Стрельба на Хмельнитчине: что известно

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил в Facebook, что в Хмельницкой области преступник расстрелял полицейского, а затем сбежал в лесополосу и представлял смертельную угрозу для окружающих.

— Убегая, он бросил гранату в сторону лесников на авто. К счастью, они не пострадали. Ему было уже безразлично, кого лишать жизни, – написал он в соцсети.

На поиски преступника были направлены спецназовцы полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские поступили профессионально и ликвидировали стрелка.

– Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб во время исполнения служебных обязанностей, – добавил он.

Глава Нацполиции Украины выразил соболезнования семье погибшего коллеги Сергея Черного, отметив: “Светлая память о нем навсегда в наших сердцах”.

