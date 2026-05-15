На Хмельнитчине полицейские ликвидировали мужчину, который убил их коллегу
- В Хмельницкой области мужчина расстрелял полицейского, а далее вооруженный пытался скрыться в лесополосе.
- Во время этого он кинул гранату в лесников.
- Учитывая угрозу, которую преступник составлял, его было ликвидировано.
В Хмельницкой области произошла стрельба, преступник убил полицейского, его ликвидировали.
Стрельба на Хмельнитчине: что известно
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил в Facebook, что в Хмельницкой области преступник расстрелял полицейского, а затем сбежал в лесополосу и представлял смертельную угрозу для окружающих.
— Убегая, он бросил гранату в сторону лесников на авто. К счастью, они не пострадали. Ему было уже безразлично, кого лишать жизни, – написал он в соцсети.
На поиски преступника были направлены спецназовцы полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. В ответ полицейские поступили профессионально и ликвидировали стрелка.
– Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб во время исполнения служебных обязанностей, – добавил он.
Глава Нацполиции Украины выразил соболезнования семье погибшего коллеги Сергея Черного, отметив: “Светлая память о нем навсегда в наших сердцах”.
Напомним, что в селе Терловцы Хмельницкого района произошло вооруженное нападение на полицейских. В результате один полицейский погиб.
