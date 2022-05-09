Администрация президента США анонсировала введение нового пакета санкций против Российской Федерации.

На этот раз, как рассказал CNN высокопоставленный чиновник Белого дома, речь идет, в частности, об ограничении пропагандистской машины Кремля.

Ожидается, что 8 мая США будут обнародованы новые санкции, направленные против трех российских телеканалов: НТВ, Россия-1 и Первый канал. Указанные платформы будут отключены от американских рекламодателей и технологий.

Кроме того, России будет запрещено использовать такие услуги как менеджмент или корпоративные консультации и бухгалтерский учет. В частности, промышленный сектор РФ будет подвергнут новому экспортному контролю.

– Мы не будем помогать им в трансляции лжи и обмана, что можно услышать от Путина каждый день, – сказал представитель Белого дома.

Введение новых санкций коснется около 2,6 тыс. визовых ограничений для чиновников из России и Белоруссии.

Отдельно будут введены санкции против руководителей Газпромбанка, из-за которого большинство стран Европы выплачивает импорт российского газа. В то же время в администрации президент США подчеркнули, что санкции против Газпромбанка будут носить только персональный характер и будут касаться только руководителей этого финучреждения.

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– Это не полная блокировка. Мы не замораживаем активы Газпромбанка и не запрещаем какие-либо операции с Газпромбанком. Тем не менее, мы сигнализируем о том, что Газпромбанк не является надежным партнером. И поэтому мы налагаем санкции на некоторых его чиновников, чтобы отпугнуть от него, – сказал чиновник Белого дома.

Кроме того, Соединенные Штаты преследуют цель наложить санкции на российское предприятие Промтехнология, занимающееся выработкой оружия, частично используемого войсками РФ в Украине.

В частности, представитель администрации американского президента анонсировал запрет экспорта в Россию ядерных продуктов, в частности урана и плутония.